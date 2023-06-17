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الاقتصادي

«البنك الدولي» يوافق على قرض لكوستاريكا

«البنك الدولي» يوافق على قرض لكوستاريكا
18 يونيو 2023 01:43

سان خوسيه (رويترز) 

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 قال البنك الدولي في بيان، إنه وافق على تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لكوستاريكا، بهدف تعزيز الدعم لميزانية الحكومة.
وسيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في مرحلة ما بعد الجائحة، لزيادة فرص العمل والأجور ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقالت كارين كليرت، المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسلفادور وكوستاريكا، في بيان أعلنت فيه عن حزمة التمويل الجديدة، إن «كوستاريكا أحرزت تقدماً كبيراً في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الحد من الفقر وعدم المساواة لا يزال يمثل تحدياً مستمراً».

البنك الدولي
كوستاريكا
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