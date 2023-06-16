«غرفة عجمان» و«الميناء والجمارك» تسهلان ممارسة الأعمال

عجمان (وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع وفد دائرة الميناء والجمارك حكومة عجمان، تعزيز التعاون المشترك لتسهيل رحلة المتعامل، وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم سهولة ممارسة الأعمال، وتوفر بيئة جاذبة تعزز قدرات الإمارة لزيادة حجم التجارة البينية.

حضر اللقاء، في مقر غرفة عجمان، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وعدد من موظفي غرفة عجمان، كما حضر من جانب دائرة الميناء والجمارك محمد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة الجمارك، ومنى حسن الأميري، رئيس قسم علاقات المتعاملين والشركاء، وسالم الكعبي، رئيس قسم القيمة والتعرفة والمنشأ.

تناول اللقاء آليات التعاون لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءتها، وضرورة المشاركة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها ويشارك فيها كل من غرفة عجمان ودائرة الميناء والجمارك.

وأوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي، أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير خدمات استباقية ابتكارية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية.