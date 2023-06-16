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86.5 مليار دولار مكاسب البورصات العربية الأسبوع الماضي

صندوق النقد العربي
17 يونيو 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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عززت البورصات العربية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي بما يربو على 86.5 مليار دولار في تداولات الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ارتفع من 4.264 تريليون دولار إلى 4.351 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت النشرة، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 729.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 173.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.911 تريليون دولار.

البورصات العربية
صندوق النقد العربي
أسواق المال العربية
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