«مالية الشارقة» تُطلق الدورة الثانية من «جائزة الأفكار الإبداعية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الدورة الثانية من مبادرة «جائزة الأفكار الإبداعية» التي تهدف إلى تكريم فرق العمل والأفكار الإبداعية، وتعزيز بيئة العمل، والاستفادة من القدرات البشرية التي تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى التنافسية، وتعزيز الإنتاجية المهنية.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: «ما يميز الجائزة أنها مشروع قائم على مدار العام لا يتوقف على زمن بانتظار عام آخر، ولا ينتهي عند الفكرة نفسها، فهي قابلة للتطوير مهما كانت جديدة، فالتطور يمضي بخطوات متسارعة في عالمنا المعاصر، وإمارة الشارقة اتخذت قرارها بمواكبة الحاضر وتفوق المستقبل، ولم تتوقف عند النجاحات المتحققة إلا لتجعل منها محطات لنجاحات قادمة أكبر».

وأضاف: «سعداء بالمستوى المتميز والكبير الذي ظهر به موظفونا وهم يتفاعلون مع مفردات المبادرة، ويستعرضون أفكارهم الإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العطاء والتميز في خدمة بلادنا وإمارتنا، ونتوقع نجاحاً كبيراً للدورة الحالية لأنها انطلقت من أسس صحيحة ترافقها عملية تقييم وتطوير مستمرين». وتضمن إطلاق الدورة الثانية بدء المرحلة الأولى للمبادرة تحت عنوان «المبدعون» بتقديم عروض لنحو 18 فريقاً من 112 موظفاً وموظفة على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق لكل مجموعة، وشهدت تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الدائرة لما تحمله من أفكار إبداعية تواكب الإيقاع السريع للتطور الاقتصادي العالمي من بوابة الحراك المالي.

وتم تقييم جميع الأفكار الإبداعية المعروضة من قبل لجنة التحكيم وإعلان المؤهلين إلى المرحلة الثانية بعد حصولهم على أعلى الأصوات التنافسية.

وتتضمن مبادرة «جائزة الأفكار الإبداعية» أربع مراحل؛ المرحلة الأولى «المبدعون» التي تستعرض الأفكار الجديدة، والمرحلة الثانية «رحلة الإبداع» التي تتبع تحليل الأفكار ومدى مواءمتها مع التشريعات ومخرجاتها، في حين تركز المرحلة الثالثة «الإبداع زمن وصورة» على التخطيط المالي والزمني ومؤشرات النجاح للفكرة الإبداعية، ثم يأتي دور المرحلة الرابعة والختامية «انطلاق الإبداع» التي ستأخذنا لقمة الأفكار التي تنقل دائرة المالية المركزية إلى مرحلة تنافسية أعلى وقدرات أكبر من خلال عرض نموذج إبداعي قادر على تنفيذ وإدارة مشروع مستدام.