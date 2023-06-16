37 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بدعم «العقار»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد قطاع العقار في الدولة أسواق المال الإماراتية (أبوظبي ودبي) لتحقيق مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت 37 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين إلى 3.354 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 3.317 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق، بحسب البيانات المفصح عنها من أسواق المال.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ المزيد من الاستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت محصلة تداولاتهم 610 ملايين درهم (صافي شراء).

كما استحوذت المؤسسات والصناديق الاستثمارية على ما يقارب 6.5 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، بحصة تبلغ نحو %72 من إجمالي قيمة التداول البالغة 9.07 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي بقيمة 78 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.83% إلى مستوى 9447 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 9369 نقطة مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 21 مليار درهم لتصل إلى 2.699 تريليون درهم وفقا أسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 2.678 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وجاء الارتفاع في المؤشر العام للسوق بدعم من قطاع العقار والقطاع المالي وقطاع السلع الاستهلاكية.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة في سوق أبوظبي بلغت قيمتها نحو 100 مليار درهم (صافي شراء)، فيما استحوذ الأجانب على 34.5% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع.

وتفصيلاً، بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (من غير العرب) نحو 119 مليون درهم (صافي شراء)، فيما سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين 5.3 مليون درهم صافي بيع، وسجلت تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 13 مليون درهم (صافي بيع) خلال نفس الفترة.

إلى ذلك، استحوذت المؤسسات وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب 83% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي بإجمالي تداولات بلغ 4.33 مليار درهم، وسجلت محصلة تداولات المؤسسات 32 مليون درهم (صافي شراء)، فيما استحوذ الأفراد على نحو 17% من القيمة الإجمالية للتداول بحصة بلغت نحو 855 مليون درهم وكانت محصلة تداولاتهم 32 مليون درهم (صافي بيع).

وشهد السوق إبرام نحو 68 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.17 مليار درهم تقريبا، تم من خلالها تداول 1.06 مليار سهم خلال الجلسات الخمس الماضية.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 43 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 31 شركة فيما أغلقت 29 شركة على نفس مستويات أسعار أسهمها في نهاية الأسبوع السابق دون تغيير.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 3789 نقطة، بنهاية تداولات يوم أمس، مقارنة مع 3699 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، بزيادة قيمتها 90 نقطة تعادل نموا بنسبة 2.43% وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.9 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنحو 16 مليار درهم لتصل إلى 655 مليار درهم تقريبا، بنهاية إغلاق جلسة التداول أمس، مقارنة مع 639 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وجاء الارتفاع بدعم من القطاع العقاري بشكل رئيسي، بعد الإعلان عن مشاريع تطويرية جديدة عملاقة من قبل شركة إعمار العقارية في دبي يوم أمس.

وكشفت شركة إعمار العقارية أمس النقاب عن مشروع تطوير عقاري «ذا أويسيس» باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار (76 مليار درهم) في دبي.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.2 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 56.80% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.694 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.65% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 510 مليون درهم، (صافي شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 2.131 مليار درهم لتشكل ما نسبته 54.92% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.947 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50.17% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 184 مليون درهم، (صافي شراء).