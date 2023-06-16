«غرفة دبي العالمية» تفتتح أول مكاتبها التمثيلية الأوروبية في لندن

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً في لندن بالمملكة المتحدة، وهو المكتب التمثيلي الأول لغرفة دبي العالمية في أوروبا والعشرون على مستوى العالم، ويمثل خطوةً بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجية الغرفة في دعم أعضائها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسيركز المكتب الجديد جهوده على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الشركات من المملكة المتحدة التي تسعى إلى الانتقال إلى دبي أو التوسع إليها أو تنمية أعمالها عالمياً عبر الإمارة.

وبلغ عدد الشركات من المملكة المتحدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 9200 شركة في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 69% منذ عام 2016.

وتم افتتاح المكتب رسمياً أمس الأول خلال حفل خاص في لندن بمشاركة منصور عبدالله خلفان جمعة أبو الهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، وسيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، المفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان، وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

وقال منصور أبو الهول: تُعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، وثالث أكبر شريك تجاري لها خارج أوروبا بعد الولايات المتحدة والصين، ويعتبر افتتاح المكتب التمثيلي، خطوة متقدمة ضمن مسيرة طويلة من التعاون المشترك والعلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية شراكة الاستثمار السيادي الناجحة والحوار الاستراتيجي بين الدولة والمملكة المتحدة الذي تم الشهر الماضي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يمثل افتتاح مكتبنا في لندن، وهو المكتب التمثيلي التجاري العشرين على مستوى العالم والأول في أوروبا، علامة فارقة ستثمر عن فوائد مجزية بعيدة المدى، فلطالما كانت المملكة المتحدة سوقاً استراتيجية رئيسية لإمارة دبي، حيث توفر آفاقاً واسعة للنمو لأعضاء غرف دبي، ونتطلع للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في هذه السوق». وأضاف لوتاه: يمثل هذا الافتتاح خطوةً مهمة أخرى في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً للأعمال، ويسهم أيضاً في تعزيز الروابط التاريخية الاقتصادية الوثيقة بين إمارة دبي والمملكة المتحدة، حيث نعتبر المكتب بوابة للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

ووفقاً لإحصائيات جمارك دبي، حلّت المملكة المتحدة في المرتبة الـ14 في قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2022، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 29.7 مليار درهم خلال العام 2022، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 28.6%.

وسيساهم المكتب الجديد بفتح قنوات جديدة من التواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات والمؤسسات في مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المتحدة.