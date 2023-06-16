12.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 2942 مبايعة بقيمة 9.29 مليار درهم، منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 2.28 مليار درهم، و2753 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.01 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تلتها مبايعة بقيمة 136 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 548 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة مليار درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 261 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 346 مليون درهم.