مركز لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«فاليو»، اتفاقية للتعاون بشأن تطوير وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة لـ«فاليو» للوجود في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

تهدف الشراكة لتعزيز تطوير الحلول الصناعية، والتعاون مع شركات السيارات الكهربائية المحلية الناشئة.

وتعمل «فاليو» على استكشاف فرص التطوير والنمو عبر دمج تقنياتها المتطورة ورؤيتها للاستدامة في مجالات جديدة مثل المدن الخضراء.

وتسهم الاتفاقية لتصميم وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في تحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل التي تعد ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودعم مبادراتها، بما في ذلك التقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة لقيادة تحول أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والدائري والمستدام.

وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، توقيع الاتفاقية بين المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، والمهندس تامر علي، رئيس المركز التقني، المدير العام لـ«فاليو مصر».

وقال المهندس عرفات اليافعي: «نتطلع للمضي قدماً في تنفيذ هذه الاتفاقية مع فاليو، وذلك ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، ويتوافق هذا التعاون لتطوير صناعة السيارات الذكية، وتأسيس مركز تكنولوجي لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في أبوظبي، مع مبادراتنا لضمان تحقيق النمو وتبني التقنيات المتقدمة في إطار قيم ومعايير الاستدامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وقال المهندس تامر علي: «نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح المجال لشركة فاليو، الرائدة في تطوير وتصنيع المكونات المتقدمة تكنولوجياً للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، الوجود في أبوظبي لتوفير هذه المكونات لمجتمع تصنيع السيارات في أبوظبي، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات لمجتمعات التعليم المتقدمة تكنولوجياً وعلمياً في أبوظبي».