السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مركز لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في أبوظبي

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
17 يونيو 2023 01:24

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
الصين: نتائج مهمة وإيجابية مرتقبة في «COP28»

وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«فاليو»، اتفاقية للتعاون بشأن تطوير وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة لـ«فاليو» للوجود في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي. 
تهدف الشراكة لتعزيز تطوير الحلول الصناعية، والتعاون مع شركات السيارات الكهربائية المحلية الناشئة. 
وتعمل «فاليو» على استكشاف فرص التطوير والنمو عبر دمج تقنياتها المتطورة ورؤيتها للاستدامة في مجالات جديدة مثل المدن الخضراء.
وتسهم الاتفاقية لتصميم وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في تحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل التي تعد ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودعم مبادراتها، بما في ذلك التقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة لقيادة تحول أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والدائري والمستدام. 
وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، توقيع الاتفاقية بين المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، والمهندس تامر علي، رئيس المركز التقني، المدير العام لـ«فاليو مصر». 
وقال المهندس عرفات اليافعي: «نتطلع للمضي قدماً في تنفيذ هذه الاتفاقية مع فاليو، وذلك ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، ويتوافق هذا التعاون لتطوير صناعة السيارات الذكية، وتأسيس مركز تكنولوجي لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في أبوظبي، مع مبادراتنا لضمان تحقيق النمو وتبني التقنيات المتقدمة في إطار قيم ومعايير الاستدامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية». 
وقال المهندس تامر علي: «نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح المجال لشركة فاليو، الرائدة في تطوير وتصنيع المكونات المتقدمة تكنولوجياً للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، الوجود في أبوظبي لتوفير هذه المكونات لمجتمع تصنيع السيارات في أبوظبي، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات لمجتمعات التعليم المتقدمة تكنولوجياً وعلمياً في أبوظبي».

أبوظبي
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
السيارات ذاتية القيادة
السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
العامري ينضم إلى «العميد»
الرياضي
العامري ينضم إلى «العميد»
اليوم 14:25
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
الرياضي
كييزا يقترب من «الانفصال» عن «السيدة العجوز»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©