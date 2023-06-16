تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأميركية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأونصة، كما لم يشهد البلاتين تغيراً يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل.