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«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2015

سوق دبي المالي
16 يونيو 2023 01:32

أبوظبي (وام)

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ارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس، وحقق مكاسب سوقية ناهزت 3 مليارات درهم، مدعوما بمكاسب قوية للأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.
وزاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 642.6 مليار درهم في ختام جلسة أمس، إلى 645.5 مليار درهم، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.692 تريليون درهم.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 873.8 درهم في سوق أبوظبي و587.7 مليون درهم في سوق دبي.
وصعد مؤشر السوق العام بنحو 0.46% رابحاً 17.2 نقطة، ليقفل عند 3734.26 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
ويعد الارتفاع الذي حققه سوق دبي المالي أمس أعلى ارتفاع له منذ أغسطس 2015.
وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9384.73 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9217.66 نقطة.

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