«غرف دبي» تعرف مجتمع الأعمال بفرص التوسع بأفريقيا

دبي (الاتحاد)

نظمت «غرف دبي» أمس في مقرها، أحدث نسخة من مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، الرامية إلى تعزيز اهتمام مجتمع الأعمال بالتوسع في أسواق دولية مستهدفة ودعم التجارة الخارجية، حيث حظي المشاركون بالفعالية برؤى معمقة حول فرص الأعمال المتاحة في كل من كينيا ورواندا وساحل العاج ونيجيريا.

وتوفر مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لمجتمع الأعمال، منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق المختارة، وذلك لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال المشتركة، حيث سيتمكن المشاركون فيها من الوصول إلى معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع تلقّي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال جلسة نقاشية شارك فيها مع ممثلين عن «دي بي ورلد»، وبنك ستاندرد في أفريقيا: تربط دبي بدول كينيا ورواندا وساحل العاج ونيجيريا علاقات استيراد وتصدير قوية تشمل مجموعة متنوعة من السلع، و يمكن للشركات في دبي الاستفادة من الطلب المتزايد من قبل هذه الدول على منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات والمركبات والمواد الخام، بينما يمكن للشركات الأفريقية الاستفادة من حاجة دبي للمواد الخام والمواد الغذائية والأحجار الكريمة والمعادن.

حضر الفعالية فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة، وأكثر من 100 مشارك.