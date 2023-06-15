أحمد بن محمد يحضر لقاء «الاقتصاد والسياحة» مع الشركاء

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، اللقاء الدوري الأول لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها ضمن القطاعات الرئيسية للعام 2023، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تم خلاله تسليط الضوء على المبادرات والخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لتعزيز مكانة دبي لتصبح من ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أهمية الشراكة النموذجية التي تجمع بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة، والرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها الاقتصادية والسياحية.

حجم النمو

واستمع الحضور الذي ضم أكثر من 1200 من ممثلي قطاعات الطيران والسياحة والسفر والضيافة والتجزئة، لشرح مفصل حول آخر الحملات التسويقية العالمية والمبادرات التي تقوم بها الدائرة، وذلك لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب والسياحة، كما استمعوا إلى شرح حول أداء قطاع السياحة بدبي.

وأبرزت الأرقام حجم النمو الكبير والإنجازات التي حققها القطاع في الفترة من يناير، وحتى أبريل 2023، حيث استقبلت دبي 6.02 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، التي سجلت 5.10 مليون زائر.

وسجّل قطاع الفنادق في دبي أداء مميزاً، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حوالي 80%، وهي من أعلى المعدلات العالمية، متجاوزة نسبة الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 76%، وكذلك وصلت تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي بلغت 83% في العام 2019.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي حتى شهر أبريل الماضي 149 ألف غرفة في 814 منشأة فندقية، وهو الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 26% في أعداد الغرف الفندقية مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام 2019، والتي سجلت خلالها 118.5 ألف غرفة في 722 منشأة فندقية، كما ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار بنسبة 13% إلى 4 ليالٍ بالمقارنة مع 3.5 ليلة للفترة ذاتها من العام 2019، وهو ما يؤكد جاذبية دبي كوجهة للمسافرين الذين يقيمون لفترات أطول.

الأداء العام للقطاع

من جهته، استعرض عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أمام الشركاء، الأداء العام لقطاع السياحة في دبي.

وأشار إلى أن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للترويج لدبي في الأسواق العالمية، ساهمت بشكل مباشر في جذب ما نسبته 57% من إجمالي الزوار الدوليين الذين استقبلتهم دبي خلال العام 2022، والبالغ 14.4 مليون زائر، كما أن من شأنها جذب الملايين من المسافرين المحتملين في المستقبل، لاسيما الزيادة المتوقعة الممتدة من العام الجاري وحتى العام 2025، كما أثّرت هذه الأنشطة التسويقية على 11 مليون شخص لتخطيط رحلاتهم إلى دبي، كما ألهمت 6 ملايين شخص وتشجيعهم لوضع دبي ضمن قائمة الرحلات المفضلة للزيارة خلال السنتين المقبلتين. ولفت إلى أن دبي حققت دبي نجاحاً لافتاً في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، حيث نظمت الدائرة أكبر برنامج استضافة للمشترين، بمشاركة 450 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقاً ودولة مختلفة من جميع قارات العالم.

فعاليات جديدة

من جهته، استعرض أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرز الأحداث المقبلة التي يشملها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للتسوق والمأكولات وفنون الطهي والأنشطة الترفيهية وفعاليات الأعمال.

كما تحدث عن أهمية مفاجآت صيف دبي بدورتها السادسة والعشرين، لافتاً إلى أنه تم تقديم 191 عرض استضافة لفعاليات أعمال عالمية من بداية العام وحتى منتصف شهر مايو الماضي، تم الفوز بـ 95 فعالية منها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 172 فعالية أعمال ستستضيفها دبي مستقبلاً، مستقطبةً أكثر من 161 ألف مشارك.