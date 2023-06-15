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«تنظيم الاتصالات»: 5 ملايين مستخدم للهوية الرقمية حصلوا على 15 ألف خدمة

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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يزيد عدد المستخدمين المسجلين في الهوية الرقمية حالياً على 5 ملايين مستخدم، حصلوا على 15.000 خدمة رقمية، إلى جانب توفير 22 نوعاً من المستندات الرقمية الموثوقة، الصادرة عن 9 جهات مختلفة عبر المحفظة الرقمية، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا». ووفق بيانات الهيئة تم تحقيق أكثر من مليون ونصف مليون مشاركة لهذه المستندات بين هذه الجهات باستخدام المحفظة الرقمية. واستضافت الهيئة اجتماع القادة لمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية المنبثق عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، رئيس لجنة الخدمات الذكية والبنية التحتية، مدير عام الهيئة: «كانت مسيرة اللجنة بمثابة قصة نجاح من حيث تنسيق الجهود وروح الفريق الواحد الذي يعمل وفق منظومة وطنية متناغمة تركّز على تحقيق النتائج، ونقطف ثمار جهودنا الجماعية وإصرارنا على تغليب مبدأ التكامل والترابط لخدمة المتعاملين، ولتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطبيق مبدأ الحكومة الواحدة المتكاملة».  

هيئة تنظيم الاتصالات
الإمارات
الهوية الرقمية
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