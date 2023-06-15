%24 نمواً في عدد الشركات الصينية المُسجلة بـ«دبي للسلع»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24% في أعداد الشركات الصينية المُسجّلة التي تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من منطقته الحرة.

يأتي ذلك في أعقاب اختتام حملته الترويجية في الصين، والتي تخللتها زيارة مجموعة من مراكز الأعمال والتجارة في ثلاث مدن صينية وهي شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد استضاف في وقت سابق من العام الجاري أكثر من 200 من قادة الأعمال الصينيين في يوم الأعمال الصيني بدبي، وذلك احتفاءً بالعلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 770 شركةً صينيةً مُسجّلةً في منطقته الحرة، والتي يزداد عددها مع مرور الوقت، مما يجعل الصين واحدة من أكثر الأسواق الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمركز، ونحن سعداء بعودتنا إلى الصين في هذه المرحلة المهمة التي تشهد نمواً وازدهاراً في العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعدما نمت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 72 مليار دولار.