«جي 42» تؤسِّس شركة جلوبال فالي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «جي 42»، شركة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي، ومجموعة فيولا، مجموعة الاستثمارات الرائدة الإسرائيلية التي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار، منصة جلوبال فالي المعنية بتقديم خدمة الكفاءات والمواهب الجاهزة، بهدف مواكبة الطلب العالمي المستمر على المهارات المتخصِّصة في مجال التكنولوجيا.

ويحظى المشروع المشترَك بين كلٍّ من جي 42 وفيولا بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وسيتيح للعملاء الوصول إلى مراكز البحث العلمي والتطوير الجاهزة والمتكاملة، ومراكز التميز في مجال التكنولوجيا.

وستكون «جلوبال فالي» واحدةً من أكبر جهات العمل للمواهب التقنية من ذوي المهارة والكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل على العثور على أفضل الموظفين على مستوى العالم عبر مجموعة متنوعة من المهارات والتخصُّصات التقنية واستقطابهم.

وقال عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تتمتع إمارة أبوظبي بمنظومة ابتكار قوية، وتمتلك قاعدة متينة ومتنوعة من المواهب المتخصِّصة التي تجعل منها خياراً مثالياً لنمو أعمال جلوبال فالي، التي ستسهم بدورها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أفضل المواهب التكنولوجية، وتدعم الشركات العاملة في كلٍّ من دولة الإمارات وإسرائيل والعالم ككل، وتمكِّنها من دفع مسيرة الابتكار والنمو لديها، وستبنى منصة جلوبال فالي على الزخم المتنامي الذي حقَّقه اتفاق السلام الإبراهيمي، الذي يواصل ترسيخ علاقات التعاون المهمة في القطاعات التي تركِّز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وقال بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموع جي 42: لطالما كانت أبوظبي السباقة في تبني أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية لتنويع الاقتصاد والارتقاء بجودة حياة السكان، ولقد نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات التقنية، ومن خلال المساعدة في معالجة نقص المواهب التقنية العالمية.

وأضاف: برزت أبوظبي كجهة بارزة ورائدة في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، حتى قبل اكتسابها لهذه الشعبية والانتشار الواسع، وباعتبارها من اللاعبين البارزين في هذا المجال، تؤكد جي 42 التزامها بالعمل مع مختلف الشركاء لدفع جهود تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافة الابتكار التكنولوجي.

وتعتزم جلوبال فالي العمل من مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، بالتعاون مع عدد من الشركاء في الدولة.