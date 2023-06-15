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«الإمارات للألمنيوم»: BMW أُولى عملاء معدن CelestiAL-R المُصنّع بالطاقة الشمسية

«الإمارات للألمنيوم»: BMW أُولى عملاء معدن CelestiAL-R المُصنّع بالطاقة الشمسية
16 يونيو 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن مجموعة BMW أُولى العملاء لمنتَجِها الجديد CelestiAL-R، وهو خليط بين الألمنيوم المعاد تدويره والألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية والذي يعد الأول من نوعه حول العالم.
وتلبّي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حاجة مجموعة BMW من الألمنيوم CelestiAl-R منذ بداية عام 2023، حيث تستخدم المجموعة المعدن في هياكل أنظمة الدفع الكهربائية، وأجزاء المحركات، وكذلك في الهياكل كبيرة الحجم الأخرى.
وقال عبد الناصر بن كلبان، المدير التنفيذيّ لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: باتت مجموعة BMW عميلاً استراتيجياً بالنسبة لنا منذ عشرة أعوام، كما أن التزامنا بتلبية طلبات المجموعة على أعلى مستويات الجودة يعد من أهمّ عوامل تقدّمنا في مجال الاستدامة.

الطاقة الشمسية
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