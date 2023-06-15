«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض مبادرات دعم الاقتصاد الأخضر

دبي (وام)

نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورشة عمل لاستعراض أبرز مشاريع وأنظمة الطاقة المستدامة والتي تدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتیجیة دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتیجیة الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: استرشاداً برؤية قيادتها الرشيدة، نفذت دبي مشاريع نوعية وعملاقة وأطلقت مبادرات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي.

وقال طاهر دياب، استشاري أول الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة: منظومة دبي للطاقة المستدامة الفريدة من نوعها والتي تقودها الجهود المستمرة لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، واينوك، ودوبال القابضة ومؤسسة دبي للبترول، بدأ تنفيذها في عام 2015، وتركز على أهمية السياسات الفعالة وآليات الحوكمة.