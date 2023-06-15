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1.9 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

1.9 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو
16 يونيو 2023 01:32

عجمان (وام) 

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أعلن  المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة، شهد 1000 تصرف عقاري خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم محققاً نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 133% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، مشيراً إلى أن الدائرة سجلت 779 عملية تداول بإجمالي 1.36 مليار درهم فيما شهدت منطقة «العامرة» أعلى قيمة مبايعة بـ 380 مليوندرهم.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الارتفاع الملموس في معدلات النمو والأرقام الإيجابية المسجلة خلال شهر مايو يؤكد قوة وصلابة السوق العقاري الذي حافظ على نسقه التصاعدي وأدائه القياسي.

التصرفات العقارية
الإمارات
عجمان
عمر المهيري
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
السوق العقاري
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