طلاب يطورون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة

تطور مجموعة من الطلاب في ألمانيا سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تستطيع السير بسرعة تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، في حين يصل مدى بطاريتها إلى نفس مدى سيارات طراز إس المنافسة من شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.

ويرغب الطلاب وهم من مدينة أخن غرب ألمانيا في مشاركة سيارة السباق الشمسية التي يطورونها في مسابقة "تحدي بريدجستون العالمي للطاقة الشمسية" وهو عبارة عن مارثون للسيارات بطول 3022 كيلومترا في أستراليا، ويقام في أكتوبر المقبل. وفي حين تعتبر الطاقة الشمسية وسيلة حيوية للتحول في مجال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة التغير المناخي، فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية في صناعة السيارات مازال محدودا.

وفي وقت سابق أعلنت شركة لايت يير الهولندية الناشئة، اعتزامها إنتاج سيارة "يتم شحنها كل عدة شهور" باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، قبل أن تشهر إفلاسها في أوائل العام الحالي. وفي مشروع الطلاب الألمان "عربة الشمس" أو "صن شاريوت"، فإن هذه هي السيارة الكهربائية الرابعة التي يطورها فريق الجامعة وتغطي الخلايا الشمسية سقفها.

وقال كليمنس أودندال المسؤول عن تسويق المشروع إن بطارية السيارة تكفي لقطع مسافة 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها. ويشارك في المشروع الذي استمر عاما ونصف العام 51 طالبا من جامعتي آر.دبليو.تي.إتش أخن وأخن للعلوم التطبيقية. كما يشارك في المشروع طلاب من 15 برنامجا دراسيا، بينها الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية.