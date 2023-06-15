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الذهب عند أدنى مستوى في 3 أشهر

سبائك من الذهب
15 يونيو 2023 10:26

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1935.09 دولار للأونصة مسجلاً أدنى مستوياته منذ 17 مارس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1947.10 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو اثنين بالمئة إلى 23.4654 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم واحداً بالمئة مسجلاً 1371.44 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
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