النفط يصعد مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية صينية هامة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.50 دولار للبرميل، بزيادة 23 سنتاً أو 0.4 بالمئة.

نزل خاما القياس 1.5 بالمئة يوم الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.