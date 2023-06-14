الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية



واشنطن (أ ف ب)

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5,25 في المئة، معلقا رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ باجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح "تقييم المعلومات الاضافية وتداعياتها على السياسة النقدية"، علما أنه رفع الى 1,00 في المئة توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0,4 في المئة في شكل مسبق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جدا توقعاته للتضخم الى 3,2 في المئة مقابل 3,3 في المئة في مارس.