النفط يرتفع بعد توقعات متفائلة لنمو الطلب العالمي

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد توقعات متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، أو واحد بالمئة، إلى 75.05 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، إلى 70.05 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين أكثر من ثلاثة بالمئة يوم أمس الأول بتعزيز من آمال في ارتفاع الطلب على الوقود بعد خفض البنك المركزي الصيني فائدة الإقراض قصير الأجل.

وتوقع المشاركون في السوق، أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.