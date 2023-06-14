الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

10.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

10.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
15 يونيو 2023 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
10 إرشادات وتدابير وقائية لـ«حج صحي آمن»
سعود بن صقر: تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 10.4 مليار درهم.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.336 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 3.346 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.704 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و642.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 942.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و671.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 709.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.2 ألف صفقة. وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.44% أو ما يعادل 41.3 نقطة ليغلق عند 9392.56 نقطة، وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.49% أو ما يوازي 45.4 نقطة ليقفل عند 3233.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.12% رابحاً 4.39 نقطة، ليقفل عند 3717.07 نقطة.

الأسهم المحلية
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©