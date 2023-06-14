10.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 10.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.336 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 3.346 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.704 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و642.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 942.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و671.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 709.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.2 ألف صفقة. وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.44% أو ما يعادل 41.3 نقطة ليغلق عند 9392.56 نقطة، وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.49% أو ما يوازي 45.4 نقطة ليقفل عند 3233.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.12% رابحاً 4.39 نقطة، ليقفل عند 3717.07 نقطة.