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الاقتصادي

الدولار عند أدنى مستوى خلال أسابيع أمام اليورو والإسترليني

الدولار عند أدنى مستوى خلال أسابيع أمام اليورو والإسترليني
15 يونيو 2023 01:02

طوكيو (رويترز) 

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حوم الدولار، أمس، قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، بعد يوم من خفض المركزي لأسعار الفائدة، وسط تكهنات عن مزيد من التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر من بعد الجائحة.
واستقر مؤشر الدولار، مسجلا 103.20 بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو عند 103.04.
وفي أبريل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021 وهو أربعة بالمئة.
وكما هو متوقع، تكبد الدولار أكبر خسارة حتى الآن هذا الشهر أمام الدولار الأسترالي الذي كسب 4.3 بالمئة وتبعه الدولار الكندي بارتفاع اثنين بالمئة.

الدولار
اليورو
الجنيه الإسترليني
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