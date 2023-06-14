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الاقتصادي

تطوير «الحديريات» نقلة نوعية للسياحة والترفيه في أبوظبي

تطوير «الحديريات» نقلة نوعية للسياحة والترفيه في أبوظبي
15 يونيو 2023 01:02

رشا طبيلة (أبوظبي)
ينقل المخطط الشامل لجزيرة الحديريات عند إنجازه، أبوظبي إلى مرحلة جديدة من السياحة والترفيه ليسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة من حيث زيادة عدد السياح المحليين والدوليين وجذب الاستثمارات السياحية، وتقديم خيارات متنوعة تعزز مساهمة السياحة في الناتح المحلي الإجمالي للدولة، بحسب خبراء في القطاع.
 ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مدن العقارية، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية المتميزة والمرافق الرياضية عالمية المستوى، عن إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع؛ أي ما يعادل %53.8 من مساحة جزيرة أبوظبي.
ويضم المخطط المستقبلي مجمعات سكنية فاخرة، ووجهات بحرية ومجمعات تجارية وفنادق وتلّتين تتميزان بارتفاع يصل من 45 إلى 55 متراً عن سطح الأرض، وتحتوي على وحدات سكنية فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية (360 درجة) على جزيرة أبوظبي والواجهات البحرية للجزيرة التي تمتد على مساحة 53.5 كيلو متر، منها 16 كيلو متراً من الشواطئ، وتهدف لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والسياحة والترفيه والرياضة.

وسيضم المشروع كلاً من «فيلودروم أبوظبي» و«سيرف أبوظبي»، كما سيضم أكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية والتجارية والترفيهية.
قال نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات السياحية والفندقية، إن المشروع سيشكل إضافة كبيرة للوجهات والنشاطات التي توفرها أبوظبي لزوارها وسكانها وعلى مستوى عالمي ومتطور، مشيراً إلى أن المشروع سيكمل الوجهات والنشاطات والمرافق الحالية في أبوظبي ليكون أمام الزوار والسكان خيارات متعددة ومتنوعة وتناسب جميع الأذواق.
وأكد مسعود، أن الجزيرة ستكون وجهة سياحية وترفيهية ورياضية وتجارية متكاملة، مضيفاً أن جزيرة الحديريات تتميز بجاهزية البنية التحتية من طرق وجسور وموقعها الخلاب وسط البحر.

وأوضح أن المشاريع المخطط لها على الجزيرة ستكون بإطلالات بحرية بانورامية مفتوحة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في وسط أبوظبي وفي نفس الوقت قربها من خارج المدينة، ما يجعلها وجهة ترفيهية متكاملة.
وأكد سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في «روتانا للفنادق»، أن مشروع تطوير الحديريات سيحدث  نقلة نوعية في القطاع السياحي والترفيهي والرياضي والاستثماري وإضافة للوجهات الحالية، فهو سيكون مشروعاً متكاملاً يضم وجهات متنوعة سياحية وترفيهية ورياضية وفنادق ووجهات للتسوق، الأمر الذي سيقدم لزواره خيارات عديدة لهم.

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وأضاف، أن الموقع الاستراتيجي المتميز للجزيرة ومساحتها الضخمة في وسط أبوظبي، وقربها من المدينة وخارج المدينة، سيسهم في جعلها وجهة جاذبة للسياح الدوليين والمحليين، منوهاً بأن مخطط تطوير الجزيرة يأتي استكمالاً لبقية الجزر السياحية التي تتميز أبوظبي، والتي أصبحت من الوجهات العالمية مثل جزيرة ياس التي تتميز بمدنها الترفيهية وجزيرة السعديات كوجهة ثقافية.
وأضاف الأسمر، أنه من المتوقع زيارة ملحوظة في أعداد السياح القادمين إلى إمارة أبوظبي مع الانتهاء من مشروع تطوير مخطط جزيرة الحديريات، خصوصاً فيما يتعلق بفترات الإقامة والإنفاق السياحي المحلي والدولي، ما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متكاملة للجميع، فضلاً عن ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالإمارة.

استثمارات سياحية
قال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن تطوير مخطط «الحديريات» يعد واحداً من أفضل المشاريع السياحية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية غير عادية في القطاع السياحي والسكني والترفيهي في إمارة أبوظبي. وأكد العلي على أهمية هذا المشروع في توفير نشاطات سياحية واستقطاب البطولات الرياضية والمستثمرين من خارج الدولة لتنفيذ استثماراتهم، إلى جانب تنشيط السياحة، فضلاً عن تقديمه للسكان مستوى راقياً للعيش والسكن والترفيه، متوقعاً مضاعفة أعداد السياح لأبوظبي بعد إنجاز المشروع بالكامل. وتستهدف أبوظبي استقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائراً العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021. وتشير البيانات إلى أن معدلات إشغال الفنادق سجلت أكثر من 70%، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 67%.

الحديريات
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