غرفة أبوظبي تناقش سياسات ومنهجيات القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت غرفة أبوظبي اجتماعاً موسعاً مع مجموعات العمل القطاعية التابعة لها لمناقشة منهجيات العمل الحالية، وسبل تطويرها وتحديثها، بهدف تعزيز عمل المجموعات بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية، ولتواكب التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

ويأتي الاجتماع بما ينسجم مع أهداف مجموعات العمل القطاعية المتمثلة في التنسيق والتعاون مع الحكومة والجهات الأخرى، من أجل تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بالإمارة والنهوض بها، وذلك عبر عدد من الآليات أهمها إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال تعامله مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى آخر التطورات والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، واستعرض الاجتماع التحديات القائمة على مستوى مختلف القطاعات، وفرص التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تلتزم غرفة أبوظبي منذ تأسيسها بدعم وتشجيع أعضائها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات بالإمارة، وذلك من خلال تعزيز التواصل معهم بشكل مستمر لمساعدتهم على مواجهة التحديات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تعزز من فرص نجاحهم وتطورهم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل بين المؤسسات وصناع القرار لمناقشة التطورات التي تهم مجتمع الأعمال عبر إدارة خدمات دعم لجان القطاعات التابعة لقطاع دعم السياسات».