«اتحاد غرف الإمارات» يشارك في مؤتمر العمل الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد اتحاد غرف الإمارات، ضمن الوفد الثلاثي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد سنوياً بجنيف، ويجمع ممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 187 دولة.

مثل اتحاد الغرف في المؤتمر خليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضوية كل من مروان حسين محمد الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وهند سليمان محمد، عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وألقى مروان الشعالي، كلمة اتحاد الغرف أمام المؤتمر، تحدث فيها عن الدور الذي يقوم به اتحاد غرف الإمارات بدعم أصحاب الأعمال في تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة.

وأوضح أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ورفع مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة.