الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«اتحاد غرف الإمارات» يشارك في مؤتمر العمل الدولي

وفد الإمارات المشارك في المؤتمر (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد غرف الإمارات يفوز بعضوية منظمة العمل العربية
الإمارات تشارك في مؤتمر «الأرصاد الجوية» بجنيف

شارك وفد اتحاد غرف الإمارات، ضمن الوفد الثلاثي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد سنوياً بجنيف، ويجمع ممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 187 دولة.
 مثل اتحاد الغرف في المؤتمر خليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضوية كل من مروان حسين محمد الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وهند سليمان محمد، عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
وألقى مروان الشعالي، كلمة اتحاد الغرف أمام المؤتمر، تحدث فيها عن الدور الذي يقوم به اتحاد غرف الإمارات بدعم أصحاب الأعمال في تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة.
وأوضح أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ورفع مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة.

الغرف الإماراتية
جنيف
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©