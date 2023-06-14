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الاقتصادي

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يشارك في اجتماع للمجموعة الأورو آسيوية

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع (وام)
15 يونيو 2023 01:02

نورس سلطان (وام)

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 شارك وفد من دولة الإمارات بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي هيئة إقليمية على غرارالفاتف، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
والتقى وفد دولة الإمارات خلال الجلسة العامة مع مختلف الوفود الوطنية على هامش الاجتماعات الرسمية لبناء العلاقات وتعزيز الشراكات القائمة.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية يوفر فرصةً قيّمة للاطلاع وفهم الجهود التي تبذلها المنطقة الأوروبية الآسيوية لمكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى أنشطة التنسيق التي تقوم بها المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الزعابي: «هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت التجربة ناجحة وأعطت وفد دولة الإمارات فرصةً لتبادل أفضل الممارسات وعرض التطبيقات ومناقشتها، وتقديم إحاطات بشأن أحدث المستجدات العملية في هذا المجال».
وتابع القول: «فيما تنمو التجارة وفرص السفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوروبية الآسيوية، تتوفّر مجالات جديدة ومشوقة لتعزيز المصالح الثنائية المشتركة».
ضم الوفد الإماراتي شخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن مؤسسات مختلفة بما في ذلك وحدة المعلومات المالية.
كما تم عقد اجتماع مثمر مع وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، البلد المضيف، تناول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك بناء القدرات وأفضل الممارسات لتبادل المعلومات، واستعادة الأصول الافتراضية.
يذكر أنّ المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأسست في عام 2004، وهي عضو مشارك في مجموعة العمل المالي (الفاتف). 
وتضم 9 دول في المنطقة الأوروبية الآسيوية، هي: بيلاروسيا، والصين، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. وقد أعطت المجموعة صفة مراقب إلى 15 دولة و23 منظمة دولية.

 

غسل الأموال
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