«بروبريوم كابيتال بارتنرز» تطلق مشروعاً للمجمعات العقارية العائلية في اليابان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بروبريوم كابيتال بارتنرز» أمس، عن إبرام اتفاقيات نهائية لتأسيس مشروع استثماري في مجال العقارات العائلية، بالشراكة بين بروبريوم كابيتال بارتنرز «بروبريوم» ومانولايف لإدارة الاستثمار «مانولايف» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة».

وسيدخل المشروع في شراكة مع ساموراي كابيتال «ساموراي» المتخصصة في إدارة الأصول، وتنوي جمع محفظة أعمال تصل قيمتها إلى 80 مليار ين ياباني (نحو 600 مليون دولار أميركي).

وقال توماس وونج، أحد شركاء «بروبريوم كابيتال بارتنرز»: «متحمسون للشراكة مع مؤسستين مرموقتين لتوسيع استراتيجيتنا العالمية للمعيشة من أوروبا وأستراليا والصين إلى اليابان. ونعتقد أن هذه العقارات ستسجل أداءً يفوق السوق وتحقيق عوائد إيجابية لمستثمرينا.».

وقال، كينيث تسانج، مدير أول ورئيس قطاع إدارة الأصول العقارية وإدارة الاستثمار لمنطقة آسيا في «مانولايف»:«يعزز استثمارنا في هذا المشروع حضورنا في اليابان وقطاع المشاريع العقارية العائلية، والذي يعد فئة الأصول المفضلة لدينا على مستوى العالم.».

وقال ماتياس نيولينغ، رئيس قسم الاستثمارات العقارية في آسيا وألمانيا والنمسا وسويسرا التابع لمبادلة:«تحرص مبادلة على الدخول في الاستثمارات التي من شأنها تحقيق قيمة إضافية للشركاء وفوائد قيمة للمجتمعات. لقد أثبت قطاع المجمعات العقارية العائلية في اليابان مرونته واستقراره».

وقال كين أوياما، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساموراي كابيتال:«سعداء بالعمل مع شركات عالمية رائدة للاستثمار في قطاع العقارات العائلية في اليابان، ومتحمسون لتقديم قدراتنا وخبراتنا وشبكاتنا للقطاع السكني الياباني من أجل نجاح الصندوق الاستثماري».