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الاقتصادي

الإمارات ومالطا تنظمان ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال

وزير الاقتصاد يلقي كلمة خلال فعاليات ورشة العمل (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 يونيو ولغاية 15 يونيو الجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن دعم وتطوير منظومة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلدين، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وماريا كاميليري، سفيرة مالطا لدى الدولة، وممثلين من وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى ممثلين من والجهات الرقابية وجهات الترخيص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
وقال معالي ابن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: «إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
وأضاف: «يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في أبريل الماضي، كما تؤكد على رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة».
وناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود دولة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال والخطوات التي قطعتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات
مالطا
غسل الأموال
وزارة الاقتصاد
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