الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«حديد الإمارات أركان» تستضيف منتدى الشباب في الصناعة

خلال جلسات المنتدى (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إطلاق تحالف الإمارات للكربون
ورشة عن مخاطر استنشاق أول أكسيد الكربون بالمركبات

استضاف مجلس الشباب التابع لمجموعة «حديد الإمارات أركان» دورته الأولى من «منتدى الشباب في الصناعة والتكنولوجيا»، مما يعكس التزام المجموعة بإشراك الشباب الإماراتي في جهود إرساء أسس اقتصاد منخفض الكربون في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة في بناء مستقبل مستدام.
يهدف المنتدى، الذي جمع مجالس الشباب التابعة للعديد من شركات التصنيع والتكنولوجيا، إلى تعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات الرائدة التي تسخر التكنولوجيا من أجل تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، وتوفير الحلول المتطورة لمواجهة التحديات البيئية الملحة.
وشارك في المنتدى أكثر من 20 مجلساً للشباب من مؤسسات رائدة مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مجموعة e&»، والاتحاد للطيران، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، وذلك بهدف تمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في القطاع والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إخضراراً. علاوةً على ذلك، شهد المنتدى ضيوفاً من مؤتمر الأطراف COP28 لعرض رؤى مهمة حول هذا الحدث العالمي وتسليط الضوء على فرص مشاركة الشباب فيه.
وقال جاسم الخاطري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة حديد الإمارات أركان: «لا شك أن تمكين شبابنا من المساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية هو أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل مستدام. من خلال استضافتنا لهذا المنتدى، جمعنا ألمع العقول من القطاعات كافة لمناقشة المسؤوليات الفردية والجماعية في دفع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

مجموعة حديد الإمارات أركان
الكربون
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©