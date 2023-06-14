«حديد الإمارات أركان» تستضيف منتدى الشباب في الصناعة

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس الشباب التابع لمجموعة «حديد الإمارات أركان» دورته الأولى من «منتدى الشباب في الصناعة والتكنولوجيا»، مما يعكس التزام المجموعة بإشراك الشباب الإماراتي في جهود إرساء أسس اقتصاد منخفض الكربون في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة في بناء مستقبل مستدام.

يهدف المنتدى، الذي جمع مجالس الشباب التابعة للعديد من شركات التصنيع والتكنولوجيا، إلى تعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات الرائدة التي تسخر التكنولوجيا من أجل تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، وتوفير الحلول المتطورة لمواجهة التحديات البيئية الملحة.

وشارك في المنتدى أكثر من 20 مجلساً للشباب من مؤسسات رائدة مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مجموعة e&»، والاتحاد للطيران، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، وذلك بهدف تمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في القطاع والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إخضراراً. علاوةً على ذلك، شهد المنتدى ضيوفاً من مؤتمر الأطراف COP28 لعرض رؤى مهمة حول هذا الحدث العالمي وتسليط الضوء على فرص مشاركة الشباب فيه.

وقال جاسم الخاطري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة حديد الإمارات أركان: «لا شك أن تمكين شبابنا من المساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية هو أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل مستدام. من خلال استضافتنا لهذا المنتدى، جمعنا ألمع العقول من القطاعات كافة لمناقشة المسؤوليات الفردية والجماعية في دفع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».