الصايغ يتفقد جناح «الثريا» في معرض «كوميونيك آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، جناح شركة الثريا للاتصالات المتنقلة، في معرض «كوميونيك آسيا 2023» في سنغافورة.

وقال معالي الصايغ: «تُقدم الياه سات والثريا نموذجاً يُحتذى للشركات الإماراتية الناجحة في الأسواق العالمية. لقد كان من دواعي سروري أن أطلع على دورهما المميز في توفير خدمات الصوت والبيانات الحيوية في مناطق عدة تُعاني من نقص تلك الخدمات، والأمر الأهم هو الدور الحيوي في عمليات الإنقاذ.».

وقال جمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى سنغافورة: «يسعدنا الحضور القوي لشركاتنا الوطنية الرائدة، ومن بينها الياه سات والثريا، في المحافل الدولية.». وقال سليمان آل علي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الياه سات»: «تعكس هذه الزيارة المستوى الكبير للدعم والتشجيع المُقدم لنا من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا أينما كنا حول العالم».