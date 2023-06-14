الحمادي يتسلم جائزة من الجمعية النووية الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تكريم الجمعية النووية الأميركيةعن فئة الرئيس التنفيذي، تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت من محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً مرجعياً لمشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.

وتسلم الحمادي الجائزة التقديرية من رئاسة الجمعية النووية الأميركيةخلال الاجتماع السنوي للجمعية في إنديانابوليس بولاية إنديانا الأميركيةفي الفترة ما بين 11 و14 يونيو 2023.

وأوضحت الجمعية النووية الأميركيةأن الجائزة أتت تقديراً لدور الحمادي في قيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ضمن رؤية واضحة، إلى جانب تسليطه الضوء أمام صناّع القرار في جميع أنحاء العالم على الدور الحيوي للطاقة النووية كحل عملي للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.