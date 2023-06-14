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الاقتصادي

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند لمتابعة اتفاقية الشراكة

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند لمتابعة اتفاقية الشراكة
14 يونيو 2023 19:45

 أبوظبي (وام)
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في نيودلهي معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بجمهورية الهند.    

وتطرق الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى نجاح أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند واتفقا على رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين من مستوى 48 مليار دولار أميركي حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

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واستعرض الجانبان حجم التجارة الثنائية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وأكدا أهمية تفعيل اللجان واللجان الفرعية والمجلس الفني، وجرى  بحث إطلاق لجنة فرعية جديدة حول التجارة في قطاع الخدمات. 
واتفق الجانبان أيضاً على تبادل بيانات التجارة التفضيلية بشكل ربع سنوي بهدف ضمان المتابعة الفعالة والمستمرة لاتفاقية الشراكة الشاملة.
 وناقشا وجهات النظر بشأن مواضيع منظمة التجارة العالمية ذات الاهتمام المشترك والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) والمقرر عقده في أبوظبي خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2024.     وأكد الوزيران أهمية الاستفادة القصوى للقطاع الخاص من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال إنشاء المجلس الإماراتي الهندي لاتفاقية الشراكة (مجلس السيبا) والذي سيركز على توفير التسهيلات التجارية لتوطيد التعاون في قطاع الأعمال ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند.

ثاني الزيودي
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