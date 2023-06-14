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"اتصالات &e " تطلق خدمة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً

"اتصالات &e " تطلق خدمة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً
14 يونيو 2023 16:30

أطلقت اتصالات من &e خدمة " Apps 360"، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، وذلك بالشراكة مع" Builder.ai"، منصة الذكاء الاصطناعي المتطورة والمتخصّصة في هذا المجال.


وتقدم " Apps 360 " المدعومة من"®Builder.ai Studio Store " حلولاً شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن خدمات عديدة بما في ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل.

كما توفر الخدمة الجديدة المدعومة من قبل "Builder Care " والحلول السحابية، وحدة تحكم تشمل العديد من الأدوات بما فيها إدارة التراخيص، وإنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين.
ويعد إطلاق خدمة " Apps 360 " جزءاً من استراتيجية اتصالات من &e الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات الرقمية المتكاملة، مما يسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية، والتواصل مع العملاء بشكلٍ أفضل والارتقاء بخدمتهم بطريقة فريدة.

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كما توفر خدمة " Apps 360 " تطبيقات متخصّصة في العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية، واللياقة البدنية، ومشتريات البقالة، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية وغيرها الكثير، كما أنها تٌمكّن الشركات من تعزيز تفاعلها مع العملاء من خلال تحليل اهتماماتهم، وعرض الخدمات والمنتجات ذات الصلة بفعالية عالية.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات من &e إن تطوير المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف الذكي أصبح أمراً أساسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل القفزة النوعية في متطلبات سوق العمل وحاجة الشركات الى توسيع قاعدة عملائها من خلال تعزيز حلولها الرقمية ومستويات خدمة العملاء ، وتيح خدمة Apps 360 لنا تزويد قطاع الأعمال بحلول مبسطة واقتصادية تمكنهم من بناء التطبيقات اللازمة لدعم تواصلهم مع عملائهم ومساعدتهم على تحقيق النمو المنشود في العصر الرقمي الجديد.
من جانبه قال فارغيز شيريان، نائب أول الرئيس لقسم الإيرادات في " Builder.ai" إن التحول الرقمي أصبح اليوم أسلوب حياة لكافة الشركات، ونتطلع الى التعاون مع اتصالات من &e لتمكين المؤسسات بمختلف أحجامها وفي جميع الصناعات والقطاعات عبر تزويدها بتطبيقات هواتف ذكية مصمّمة خصيصاً لتعزيز أعمالها. 

المصدر: وام
اتصالات
الذكاء الاصطناعي
الهواتف الذكية
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