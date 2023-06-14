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«الاتحاد للطيران» تعتزم زيادة رحلاتها إلى روما

«الاتحاد للطيران» تعتزم زيادة رحلاتها إلى روما
14 يونيو 2023 16:02

تعتزم الاتحاد للطيران، زيادة رحلاتها بين أبوظبي وروما من 7 رحلات أسبوعية إلى 11 رحلة في الأسبوع ابتداء من 4 نوفمبر المقبل وستوفر للمسافرين بغرض الأعمال أو للترفيه مزيدًا من خيارات الوصل من خلال الرحلتين اليوميتين بين العاصمتين الإماراتية والإيطالية في أيام الاثنين، والثلاثاء، والخميس، والسبت.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الايرادات في الاتحاد للطيران، ان زيادة خدمتنا إلى روما، يؤكد التزامنا بتوفير مزيد من المرونة وخيارات السفر لضيوفنا في الإمارات وإيطاليا وعلى امتداد شبكة وجهاتنا.

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وأضاف آريك: "مع زيادة عدد رحلاتنا إلى روما، سيحظى المسافرون من الإمارات بزيارة حوالي 45 وجهة في إيطاليا وأوروبا وأميركا من خلال شراكتنا بالرمز مع ITA."
وسيستمتع المسافرون بين روما وأبوظبي بخدمة عالمية المستوى على متن رحلات الاتحاد للطيران التي تشغل على طائرات بوينغج 787 دريملاينر والتي تضم 28 مقعدًا في درجة الأعمال و262 مقعدًا في الدرجة السياحية.
ومع زيادة عدد الرحلات، ستوفر الناقلة المزيد من رحلات الربط للمسافرين من إيطاليا لاكتشاف العاصمة الإماراتية أو ربطهم بوجهات مثيرة في شرق آسيا، المحيط الهندي وما وراءهما.

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
روما
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