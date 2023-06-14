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الاقتصادي

النفط يرتفع وسط ترقب توقعات الفائدة الأميركية

النفط يرتفع وسط ترقب توقعات الفائدة الأميركية
14 يونيو 2023 11:23

 ارتفعت أسعار النفط قليلاً صباح اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.61 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 69.64 دولار للبرميل.
ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

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المصدر: وكالات
النفط
الفائدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
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