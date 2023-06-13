«موانئ دبي» تحتفل بحصول 17 إماراتياً على دبلوم إدارة سلاسل التوريد

دبي (وام)

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بحصول 17 إماراتياً على شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من إحدى أرقى كليات الأعمال الأوروبية، وذلك كجزء من برنامج المجموعة لإعداد قادة المستقبل «20 اكسيل 20Xel».

ونال المشاركون، شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من كلية روتردام للإدارة في هولندا، بعد دراسة استمرت 18 شهراً وتضمنت 8 مساقات دراسية قدّمت أفضل المحتويات العلمية ضمن بيئة دراسية شملت التعليم الافتراضي والحضوري، بينما نفّذت المرحلة النهائية من البرنامج في روتردام، حيث زار المشاركون مواقع مختلفة تضم أعمال الموانئ والخدمات الوجستية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من مواهب أبنائها في جميع القطاعات الاقتصادية، كما أن «دي بي ورلد» تحرص على إعداد الجيل المقبل من القادة الذين سيسهمون في تقدم المجموعة للحفاظ على مكانتها الرائدة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، إذ لعبت دوراً فعالاً في جذب المواهب الوطنية لإعداد القادة في عالم التجارة والخدمات اللوجستية«.

من جهتها، قالت مها القطان الرئيسة التنفيذية لإدارة الموظفين والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: إن برنامج «20Xel» يعمل على تطوير الكفاءات وإعدادها للمستقبل، بالاعتماد على الخبرات العملية والتدريب بمعايير عالمية، وعبر حصولهم على مشاريع حقيقية وتدريب متقدم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات.