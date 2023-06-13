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الاقتصادي

وسام الأثر المجتمعي لـ«أبوظبي التجاري»

وسام الأثر المجتمعي لـ«أبوظبي التجاري»
14 يونيو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل بنك أبوظبي التجاري، على تكريم رفيع المستوى من حكومة الإمارات، تثميناً لجهوده الواسعة وسجله الحافل والمتميّز في مجال الاستدامة والأثر المجتمعي، حيث حصد وسام الأثر المجتمعي (الفئة البلاتينية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».
يُشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في الدولة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تماشياً مع مبادرة عام الاستدامة بدولة الإمارات 2023، تتبنّى حكومة الإمارات أجندة أعمال وطنية شاملة تتضمن محاور عدة رئيسة، أهمها الحد من الانبعاثات الكربونية وتنويع الاقتصاد وتحقيق الشمول والدمج المجتمعي، إلى جانب المساهمة بدور دولي محوري في جهود مكافحة التغير المناخي عبر استضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28). وتتبنى مؤسسات القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، خاصة على صعيد كبرى المؤسسات المالية التي تحقق أثراً واسعاً في هذا المجال. ويفخر بنك أبوظبي التجاري بهذا التكريم المرموق المقدم من ‹الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية›، فهو دليل ملموس على جهودنا الدؤوبة في مجالات الاستدامة والأثر المجتمعي».

بنك أبوظبي التجاري
الإمارات
الاستدامة
الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
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