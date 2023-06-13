«كهرباء ومياه دبي» تدشن 6 محطات نقل رئيسة

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت خلال الثلث الأول من العام الجاري، في مناطق الجداف، تلال الغاف، بني ياس، ميناء جبل علي، مرسى دبي واليفرة-1 بقدرة تحويلية 900 ميجافولت أمبير، وبتكلفة 555 مليون درهم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية للهيئة.»

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ورفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال».