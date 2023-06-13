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الاقتصادي

إطلاق مبادرة لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة

عبدالله آل صالح
14 يونيو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلة في «موطن ريادة الأعمال»، وشركة أمازون ويب سيرفيسز مبادرة AWS Connected Community، لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة اعتماداً على أحدث حلول ومنتجات الحوسبة السحابية، وذلك عبر الاستفادة من أكثر من 200 خدمة لمنصة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة مستمرة في دعم جهود الدولة لتعزيز المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في توفير المزيد من المحفزات والمبادرات والبرامج الداعمة لتمكين رواد الأعمال من نمو وازدهار أعمالهم وأنشطتهم والتوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم مكانة الإمارات باعتبارها المقصد الأول عالمياً لريادة الأعمال وللمشاريع الريادية.
وأشار إلى أن التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال الاستفادة من أكثر من 200 خدمة تكنولوجية ورقمية تقدمها منصة AWS، بما يسهم في تسريع فرص نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.
بدوره، قال ياسر حسن، المدير العام، القطاع التجاري لدى أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يسرنا التعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات في هذه المبادرة المتميزة التي نهدف من خلالها إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتمكينهم من اكتساب خبرات ومهارات جديدة ومتنوعة تتيح لهم مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتسريع وتيرة النمو والابتكار. 

وزارة الاقتصاد
الشركات الصغيرة والمتوسطة
عبدالله آل صالح
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