تعاون بين «ائتمان الصادرات» وتأمين الصادرات الكازاخستانية

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اتفاقية تعاون مع «شركة تأمين الصادرات الكازاخستانية» لتعزيز التجارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام بين دولة الإمارات وكازاخستان.

وتأتي الاتفاقية بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، بما يدفع الأعمال التجارية للمصدّرين والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو آفاق النمو المستدام في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وصناعة المنتجات الحلال.

وبموجب الاتفاقية، يقوم الطرفان بتوفير الحلول التأمينية والائتمان التجاري والتصدير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمصدّرين من الشركات الإماراتية والكازاخستانية لحمايتها من المخاطر التجارية المحتملة في التعاملات الدولية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «نثمّن عالياً أهداف الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة تأمين الصادرات الكازاخستانية من أجل تعزيز القدرات التنافسية العالمية للشركات الإماراتية والكازاخستانية، مما يعزز التزام البلدين بتنمية أواصر علاقتهما الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية لخدمة المصالح الوطنية المشتركة».