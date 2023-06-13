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الاقتصادي

"أوبك": القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل زخم النمو خلال 2023

أوبك": القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل زخم النمو خلال 2023
13 يونيو 2023 19:43

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يواصل زخم النمو القوي في العام 2023 .

وأضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر يونيو 2023، أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي مبنية على زخم النمو المحقق في العام الماضي 2022.

وأشار تقرير "أوبك" إلى التعافي القوي لقطاع السفر والسياحة في الإمارات، لافتا إلى أن مطار دبي الدولي شهد زيادة بنسبة 55.8% على أساس سنوي في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نسبة 95.6% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".

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ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين في الإمارات خلال العام الحالي 2023، الأرقام المسجلة في عام 2019.

وذكر أن الانتعاش القوي الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارات، إلى جانب الدعم الحكومي وعوامل أخرى ستسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل وقدرة الإمارات على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ظل عند مستوى مرتفع حيث سجل مستوى 55.5 في مايو الماضي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه التوسعي.

المصدر: رويترز
منظمة الدول المصدرة للنفط
أوبك
القطاع غير النفطي
الإمارات
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