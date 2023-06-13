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الاقتصادي

سوق دبي لأعلى مستوياته في أكثر من 13 شهراً

سوق دبي لأعلى مستوياته في أكثر من 13 شهراً
13 يونيو 2023 18:56

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وصعد مؤشره العام صوب أعلى مستوياته في 13 شهراً ونصف الشهر بمكاسب سوقية ناهزت 1.7 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 639.15 مليار درهم في ختام جلسة أمس، إلى 640.8 مليار درهم اليوم، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.695 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و499.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 735.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.5 ألف صفقة.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.29% رابحاً 10.77 نقطة، ليقفل عند 3712.68 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 5 مايو 2022، مع صعود مؤشر قطاع الصناعة 1.07% وخدمات الاتصالات 0.78% والسلع الاستهلاكية 0.32% والمالية 0.07%.

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وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9351.25 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9187.94 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 238.3 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" جاذباً نحو 135.1 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة 119.9 مليون درهم.

بينما في سوق دبي، استحوذ "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً أكثر من 50.2 مليون درهم، تلاه "الاتحاد العقارية" بنحو 47.7 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 47.5 مليون درهم. 

 

 

المصدر: وام
الأسواق المالية
سوق دبي المالي
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