الإمارات وسورينام توقعان اتفاقية للتعاون في النقل الجوي

دبي (وام)

وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، مع جمهورية سورينام، الواقعة في شمال أميركا الجنوبية، وذلك في إطار تبني سياسة الأجواء المفتوحة؛ وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وقع الاتفاقية، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي ألبرت ي. جوبيثان، وزير النقل والاتصالات والسياحة في جمهورية سورينام.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، وتعزير التجارة البينية وتنشيط حركة السياحة، وستخلق مسارات جويّة جديدة، وتعزز جسور التواصل مع دول أميركا الجنوبية.

وأكد حرص دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز علاقات التعاون التي تستند إلى تحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الدول، بما يسهم في خلق فرص جديدة ومتنوعة تحفز على النمو والازدهار في شتى المجالات، ويخدم جهود الدولة وخططها المستقبلية ومساعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وسورينام، كما تمهد الطريق لتوسيع خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل الجوي في كلا البلدين، وخلق فرص جديدة للتجارة والسياحة والتبادل الثقافي، بالإضافة إلى تحقيق الهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وفي مقدمتها توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية، وتشجيع المنافسة الحرة.