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أبرزها تقنية الشحن فائق السرعة.. «ريلمي» تقدم GT3 الرائد متعدد المزايا

أبرزها تقنية الشحن فائق السرعة.. «ريلمي» تقدم GT3 الرائد متعدد المزايا
14 يونيو 2023 10:58

في ظل التنافس المحتدم بين الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف على إيجاد حلول مؤثرة لأحد أكبر التحديات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، وهو عمر البطارية، وما يرتبط بها من مدة الاستخدام وسرعة الشحن، تتخذ بعض الشركات خطاً منفرداً في تقديم حلول الشحن السريع، والتي بلغت ذروتها بابتكار «ريلمي» في هاتفها الرائد الجديد GT3، الذي أعلنت عنه مؤخراً في MWC، والذي يقدم تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 240 واط.. وهو رقم يفوق معدل سرعات الشحن المعتادة لأبرز الهواتف الرائدة بما يصل إلى 6 أضعاف!

ميزة الشحن فائق السرعة هذه، تمنح مستخدم الهاتف الجديد إمكانية شحن 20% من البطارية ذات سعة 4600 مللي أمبير في 80 ثانية فقط، ومن 0 إلى 100 في جلسة لا تتجاوز الـ10قائق، باستخدام الشاحن المطور بتقنية GaN، والكابل ذي قوة 12 واط، وكلاهما مرفقان في صندوق الهاتف وبسعر منافس يبلغ 2499 درهما على موقع نون.. أي أن "الشحن السريع" أصبح عمليا يقاس بالثواني!

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هذه الميزة الفريدة، تدعمها مجموعة إضافية من التقنيات المستخدمة في بنية الهاتف، والذي تم خلاله توزيع المكونات الداخلية بشكل استراتيجي لتحقيق أفضل توزيع وكفاءة حرارية ممكنة أثناء عملية الشحن، بالإضافة لعدد من مستشعرات الأمان والسلامة المدمجة في الهاتف والشاحن والكابل، وهو ما يَعِد بتجربة استخدام سلسة وآمنة. ولم تغفل «ريلمي» عن إضافة لمسات جمالية على تصميم الهاتف لإبراز قوة عتاده الداخلي، فبالإضافة لسعة التخزين العالية التي تصل إلى 1 تيرابايت، و16 GB من الذاكرة العشوائية القابلة للتوسعة برمجياً، تمت إضافة حلقة إضاءة RGB تفاعلية مع الإشعارات والمكالمات تحيط بأيقونة معالج الهاتف من فئة «سنابدراجون 8+ الجيل الأول» على الجزء الخلفي الشفاف من الهاتف. الهاتف يأتي مزوداً بكاميرا رئيسة بدقة 50 ميجابكسل، تحتوي على مستشعر Sony IMX890 ونظام تثبيت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 

أما واجهة الهاتف الرئيسية، فيجد المستخدم شاشة AMOLED بحجم 6.74 بوصة ودقة 2772 × 1240 بكسل بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز مثالياً لمحبي الألعاب، وبقوة سطوع تصل إلى 1400 nits، مدعمة بقارئ بصمات أصابع ضوئي مدمج تحت الشاشة، وكاميرا «سيلفي» بدقة 16 ميجابكسل في فتحة صغيرة تتوسط أعلى الشاشة. وكذلك مكبرات الصوت الثنائية «ستيريو Dolby Atmos» ذات الجودة العالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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