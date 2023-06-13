HUB71 تعلن أسماء الشركات الناشئة الفائزة في برنامج THE OUTLIERS

أعلنت اليوم Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن الفائزين في برنامج The Outliers الذي يتيح لرواد الأعمال من حول العالم فرصة تطوير إثباتات مفاهيم بالتعاون مع كبرى المؤسسات البارزة.

واختيرت الشركات الناشئة التي نجحت في طرح حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي حدّدها شركاء Hub71 الإستراتيجيون في برنامج The Outliers، حيث فازت Telr بتحدي Cars24 المتمثّل بتوفير تجربة عملاء افتراضية سلسة لشراء السيارات المستعملة، وكذلك Abstractive Health التي تميّزت في تحدي دائرة الصحة - أبوظبي من خلال تطبيق أدوات ذكية لتعزيز تجربة المرضى.

أما Tagspace و Shaffra فقد فازتا بتحدي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال استخدام تقنيات الويب 3 لجمع بيانات في الوقت الفعلي حول سلوكيات السياح. وتفوقت Archireef ، إحدى شركات Hub71 الناشئة، في تحدّي شركة الدار ، حيث قدمت لها حلاً مستدامًا لتعزيز الهندسة الحضرية في أبوظبي، وفازت AstraUTM في تحدي تاليس من خلال تطوير وحدة دمج بيانات لإدارة المجال الجوي المنخفض وتطبيقات الأمان.

وشاركت 406 شركات ناشئة في تحدي The Outliers، ونجحت من بينها الشركات التي تمكّنت من توفير منتجات وخدمات مبتكرة ، يمكنها إحداث تأثير إيجابي على طريقة عمل الشركات والحكومات والقطاعات ككلّ.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: "يتيح برنامج The Outliers فرصة طرح أفكار جديدة ودعم التعاون الهادف بين شركات التكنولوجيا الناشئة وروّاد القطاع الذين يسعون إلى تعزيز الابتكار. لقد طرحت الشركات الناشئة الفائزة منتجات وخدمات استثنائية ، سيكون لها تأثير لافت على عدد من القطاعات ومساهمة إيجابية في أعمال المؤسّسين. ونفخر من جهتنا بأداء دور في نجاح كل الشركات، ونتوجّه بالتهنئة إلى كافة روّاد الأعمال على ما حقّقوه من إنجازات".