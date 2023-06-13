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الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا

الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا
13 يونيو 2023 09:18

سجل الدولار تراجعاً، اليوم الثلاثاء، لكنه يُتداول ضمن نطاق ضيق، إذ يلتزم المستثمرون الحذر قبل بيانات التضخم المقرر صدورها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بالتزامن مع انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يعقد على مدار يومين.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية أن التضخم قد تراجع قليلاً في مايو، مما يترك متنفساً للمركزي الأميركي للتوقف عن رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع.
وعززت التوقعات شهية المخاطرة، مما أبقى الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطرة.

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المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
ارتفاع الدولار
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