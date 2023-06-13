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الاقتصادي

بعد تراجعات حادة.. ارتفاع أسعار النفط

بعد تراجعات حادة.. ارتفاع أسعار النفط
13 يونيو 2023 09:01

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الثلاثاء، وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية أخرى.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 72.00دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.19 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي غداً الأربعاء.

 

المصدر: وكالات
التضخم الأميركي
الفائدة الأميركية
النفط
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